Porto di Salerno, sequestrate 10 auto di lusso rubate in Canada: valore di 500mila euro

L’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli Campania 2 – sede di Salerno, l’Ufficio di Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno, in collaborazione con personale della “Royal Canadian Mounted Police” presso l’Ambasciata del Canada in Italia, hanno condotto un’importante e complessa attività info-investigativa che ha riguardato le merci in transito presso lo scalo portuale di Salerno, all’esito della quale sono state sequestrate 10 autovetture di grossa cilindrata e del valore commerciale totale di circa 500.000 euro.

L’attività delle forze dell’ordine

L’operazione ha avuto impulso da una segnalazione pervenuta dalla “Royal Canadian Mounted Police” e canalizzata dalla Direzione centrale della Polizia Criminale – Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, all’Ufficio di Polizia di Frontiera di Salerno che ha proceduto all’immediato rintraccio di un container contenente tre autovetture provento di furto in Canada e dirette in Guinea.

Sulla base delle evidenze raccolte, il Locale Ufficio delle Dogane e dei Monopoli e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza hanno condotto un’autonoma e consequenziale analisi dei rischi che ha concentrato l’attenzione sulle movimentazioni delle merci nel locale scalo portuale, attraverso una scrupolosa analisi dei documenti commerciali di transito e trasporto, nonché la verifica di regolarità doganale delle dichiarazioni di ingresso. I risultati della predetta attività di intelligence, messi a fattore comune, e i successivi riscontri info- investigativi hanno condotto la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato e l’Agenzia delle Dogane al blocco e all’ispezione congiunta di un totale di 11 container, provenienti dal porto canadese di Montreal con destinazione Guinea, dichiarati contenere autoveicoli usati.

La sinergica e proficua attività interforze, condotta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Salerno, ha consentito al personale operante di sequestrare per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 del c.p., 10 veicoli delle case automobilistiche Honda e Toyota, di cui 9 risultati provento di furti perpetrati in Canada — e sui quali sono stati rilevati numeri di telaio difformi rispetto a quanto dichiarato nella relativa documentazione doganale — e 1 quale carico di copertura di un container ispezionato.

Le autovetture intercettate saranno rimpatriate per la successiva restituzione agli aventi diritto. Sono in corso da parte dagli uffici collaterali canadesi attività investigative finalizzate all’identificazione degli autori del traffico illeci