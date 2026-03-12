Porto di Agropoli, Di Filippo: risponderemo all’Agcom, sereno sulle procedure adottate

L’Agcom ha espresso perplessità sulle procedure avviate dal comune di Agropoli per la gestione delle concessioni demaniali al porto (leggi qui). A replicare l’assessore al porto e demanio Giuseppe di Filippo che si dice sereno sulle procedure adottate dall’Ente.

La replica dell’assessore

«Nella nota – spiega – l’Agcom ha sottolineato la superficialità nel rilasciare delle concessioni all’Ente pubblico. Ciò può accadere ma va fatto in forza di un progetto che ora il Comune sta formalizzando per far comprendere come possiamo gestire gli aspetti pubblici insieme alla società partecipata».

«Hanno fatto anche dei rilievi su delle iniziative private che riteniamo siano abbastanza in linea con la normativa – ha aggiunto – pertanto una volta specificate le modalità di procedure di gara non ci saranno più ostacoli per proseguire».

L’auspicio dell’Ente è che una volta inviate le necessarie repliche all’Agcom l’iter per le nuove modalità di gestione dell’area portuale proceda spedito e trovi attuazione già in vista della stagione estiva.