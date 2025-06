Ponte di Caiazzano, tra Padula e Sassano. Lavori al via il 2 luglio: lo conferma la Provincia

Ripartiranno ufficialmente mercoledì 2 luglio i lavori sul ponte di Caiazzano, tra Padula e Sassano. A confermarlo è la Provincia di Salerno, in risposta a un’interrogazione presentata dal consigliere provinciale Giuseppe Del Sorbo.

I lavori

L’ente guidato dal presidente Vincenzo Napoli ha rassicurato che l’intervento proseguirà con l’obiettivo di concludersi entro la fine del 2025. La Provincia ha anche chiarito che l’assenza di cartellonistica di cantiere è stata causata da ripetuti atti vandalici, ma ha assicurato il ripristino di tutti gli elementi necessari per la sicurezza e la comunicazione del cantiere. In caso di ulteriori inadempienze da parte dell’impresa esecutrice, l’ente si è detto pronto a valutare la risoluzione contrattuale per danno e ritardo dovuto a negligenza. I lavori, fa sapere la Provincia, erano già in parte avviati: è stata infatti completata la condotta di bypass per la rete idrica gestita da Consac e sono iniziati i pali di fondazione delle spalle del ponte, poi sospesi per difficoltà logistiche dell’impresa nel reperire i mezzi necessari, anche a causa della contemporaneità con altri cantieri complessi.

L’annuncio rappresenta un passo importante per residenti e cittadini del Vallo di Diano, che da tempo attendono il completamento di un’infrastruttura strategica per il territorio.