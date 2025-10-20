Ponte di Caiazzano, il consigliere provinciale Del Sorbo: “Simbolo dell’inefficienza della Provincia”

Del Sorbo torna ad incalzare con forza la Provincia di Salerno sulla questione che sta mettendo a dura prova il territorio

Giuseppe Del Sorbo

Il consigliere provinciale di Noi Moderati, Giuseppe Del Sorbo, ha fatto un sopralluogo al ponte di Caiazzano sulla Strada Provinciale 51 tra Padula e Sassano constatando, ancora una volta, le criticità che investono la zona costretta a fronteggiare il blocco dei lavori che perdura da mesi.

Del Sorbo incalza la Provincia

“La vicenda del ponte di Caiazzano, lungo la strada provinciale 51 tra Padula e Sassano, è ormai diventata un simbolo di inefficienza e di mancanza di rispetto per i cittadini –precisa il consigliere provinciale Del Sorbo -da anni assistiamo a parole vuote, promesse non mantenute e passerelle politiche, ma la realtà è una sola, oggi ci troviamo di fronte a un ponte abbandonato e a lavori completamente fermi.

Dopo la cosiddetta “sorpresa geologica”, che impone una nuova fase di progettazione, ci troviamo nuovamente a dover attendere tempi indefiniti per la ripresa del cantiere, con tutte le inevitabili ripercussioni sul completamento dell’opera e sulla viabilità dell’intera area.

Del Sorbo torna ad incalzare con forza la Provincia di Salerno sulla questione che sta mettendo a dura prova il territorio.

Lavori fermi al palo e promesse inattese

“Ho avuto modo di riscontrare personalmente che le dichiarazioni fornite dagli uffici dell’Ente provinciale non corrispondono alla realtà dei fatti.

Più volte ho scritto chiedendo chiarimenti, in particolare sull’ordine di servizio inviato il 26 giugno scorso, il giorno prima dell’interrogazione discussa in Consiglio Provinciale il 27 giugno, con il quale si sollecitava la ditta incaricata all’esecuzione dei lavori a ripristinare le condizioni di sicurezza del cantiere e a rimettere in funzione il cartello di cantiere o, quantomeno, ad avviare le attività preliminari”.

L’esponente di Noi Moderati spiega di aver presentato lo scorso 26 agosto una richiesta formale per ottenere l’ordine di servizio con cui la Provincia di Salerno avrebbe dovuto chiedere alla ditta incaricata il ripristino delle condizioni di sicurezza del cantiere e un programma chiaro e definitivo dei lavori.

Del Sorbo conclude rinnovando l’appello alla Provincia affinché metta fine a un’attesa che dura da troppo tempo e restituisca al territorio un’infrastruttura fondamentale per la viabilità e la sicurezza dei cittadini del Vallo di Diano.

