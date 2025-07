Ponte Caiazzano tra Padula e Sassano: i lavori non ricominciano? Delusione tra i cittadini

Sarebbero dovuti riprendere oggi, almeno in base a quanto assicurato dalla Provincia di Salerno, i lavori sul Ponte Caiazzano tra Padula e Sassano. Ma questa mattina, sul cantiere c’era solo un operaio (in attesa dei colleghi).

Il ponte è stato chiuso nell’ottobre del 2021

Le rassicurazioni erano arrivate dall’ente di Palazzo Sant’Agostino in risposta ad un’interrogazione del consigliere regionale Giuseppe Del Sorbo. L’ente guidato da Vincenzo Napoli aveva anche chiarito in merito all’assenza di cartellonista sul cantiere, spiegando che era stata oggetto di atti vandalici così come altre attrezzature presenti in cantiere. In cantiere non è ritornata nemmeno la trivella, spostata per lavori in un’altra zona e necessaria per continuare gli interventi sul ponte. Una notizia quella della ripresa dei lavori, accolta con molto scetticismo dai residenti e dai cittadini, ormai stanchi di attende la fine dell’opera. Il ponte è stato chiuso nell’ottobre del 2021 e più volte è stato assicurato il termine dei lavori, deludendo le aspettative del territorio.

Convocato incontro pubblico

Intanto la questione rimane al centro del dibattito nel Vallo di Diano e non solo, tanto che l’Associazione Schierarsi Piazza Cilento Vallo di Diano ha convocato un incontro pubblico, moderato dal giornalista Pietro Cusati, per discutere dello stato dell’opera e cercare di rispondere ai numerosi interrogativi di cittadini e della stessa associazione.