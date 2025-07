Ponte Caiazzano: ripartiti i lavori, ma nuovi disagi per la viabilità tra Padula e Sassano

Sono ripresi due giorni fa i lavori sul ponte Caiazzano, il viadotto sul fiume Tanagro che collega Padula e Sassano, dopo uno stop dovuto alla rottura della trivella usata per i pali di fondazione. Con l’arrivo di un nuovo macchinario, più potente, gli operai sono tornati al lavoro.

I disagi

La Provincia di Salerno, rispondendo a un’interrogazione del consigliere Giuseppe Del Sorbo, ha indicato come termine dei lavori fine 2025. Il 2 luglio, però, ha portato ulteriori disagi: il Comune di Padula ha chiuso al traffico via Bufalaria-Cammarelle, usata come percorso alternativo da oltre tre anni e mezzo. La chiusura, valida fino al 9 luglio, è necessaria per interventi su due piccoli ponti, danneggiati, probabilmente, da mezzi pesanti.

I lavori

Nel frattempo, sono in corso anche lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in alcune vie del territorio padulese, tra cui via Caiazzano e via Drappo, con inevitabili rallentamenti alla viabilità locale.