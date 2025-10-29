Pollica, si pongono le basi per il nuovo Ospedale di Comunità: al via i lavori

Un importante investimento per il Comune di Pollica e l’intero territorio prende forma. Nella frazione di Acciaroli, infatti, sono appena cominciati i lavori per la realizzazione dell’Ospedale e Casa di Comunità. Tale struttura verrà costruita nei pressi degli ex locali del Saut, prossimi alla loro completa demolizione nei prossimi giorni.

L’opera

Si tratta di un progetto di fondamentale utilità per il potenziamento del servizio sanitario nel Cilento, finanziato per circa 3,5 milioni di euro proveniente dai fondi del PNRR in collaborazione con l’ASL Salerno.

L’obiettivo è quello di creare un presidio moderno, efficiente e ricco di servizi per i cittadini dell’intero comprensorio.

Il nuovo complesso

Il nuovo complesso sanitario occuperà una superficie di circa 2.000 metri quadrati e ospiterà 20 posti letto destinati alle cure intermedie e giornaliere.

Un modello di assistenza pensato per alleggerire la pressione sugli ospedali e garantire un contatto diretto con il territorio. Tanto spazio verrà dedicato anche alla telemedicina che permetterà di effettuare diagnosi e monitoraggi anche a distanza grazie allo sviluppo delle tecnologie digitali di ultima generazione.