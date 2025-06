Polla: un viaggio nella canzone d’autore con Canio Loguercio e il libro Cantare il Disincanto

L’Associazione culturale Voltapagina presenta un incontro speciale con Canio Loguercio, protagonista di un affascinante viaggio nella canzone d’autore degli anni ’60, ispirato al libro Cantare il Disincanto di Giulio de Martino, pubblicato da Manzoni Editore.

L’appuntamento

L’evento si terrà venerdì 6 giugno alle ore 18:30 presso la suggestiva cornice della Chiesa della SS. Trinità di Polla, e vedrà la partecipazione, oltre allo stesso Loguercio, di Salvatore Rossi e Carlo Serra. Al centro dell’incontro, l’universo poetico dei cantautori italiani degli anni ’60: artisti che, senza aderire al conformismo culturale del tempo, hanno creato un linguaggio nuovo fatto di melanconia, disincanto e contraddizione, raccontando un’Italia in trasformazione.

Il testo

Il testo di Canio Loguercio si configura come una narrazione intima e collettiva, che prende il via dal 1963: un anno emblematico, rievocato attraverso frammenti di memoria, canzoni, appunti e riflessioni, in una sorta di drammaturgia condivisa che esplora i temi della perdita, della nostalgia e del disagio esistenziale. L’incontro è realizzato in collaborazione con l’Associazione Palazzo Albirosa, che, nella stessa sede, ospita fino a luglio la mostra Il Decalogo della Democrazia di José Ortega, e con il sostegno dell’8×1000 della Chiesa Valdese.