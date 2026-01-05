Polla presenta il progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del fiume Tanagro

Si svolgerà mercoledì 7 gennaio a Polla la presentazione del progetto esecutivo dedicato alla riqualificazione e alla messa in sicurezza del fiume Tanagro.

L’incontro è in programma alle ore 10 presso l’aula consiliare “Santa Chiara”.

Il progetto

Si tratta di un passaggio importante nel percorso di tutela ambientale e di prevenzione del rischio idrogeologico, inserendosi in una visione più ampia di rigenerazione urbana e valorizzazione degli spazi pubblici. L’obiettivo è quello di coniugare sicurezza, funzionalità e rispetto del contesto naturale e paesaggistico, migliorando al tempo stesso la fruibilità delle aree interessate.

La progettazione dell’opera, affidata attraverso procedura aperta, è stata finanziata con fondi ministeriali per un importo complessivo di 643mila euro, stanziati dal Ministero dell’Interno.

Il progetto è caratterizzato da un elevato livello di complessità, dovuto alle specificità geomorfologiche, idrogeologiche, sismiche e idrauliche dell’area, affrontate senza compromettere i valori storici e paesaggistici del territorio.