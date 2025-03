Il Comune di Polla avvia il progetto di riqualificazione del lungofiume Tanagro e riceve un’importante donazione | VIDEO

Il Comune di Polla si prepara a lanciare un importante progetto di riqualificazione e messa in sicurezza del lungofiume Tanagro, un intervento che segnerà una svolta per la valorizzazione di questa zona centrale del paese. La progettazione di tali lavori è stata resa possibile grazie alla donazione gratuita, da parte dei signori Marino Curcio e Adolfo Fiordelisi, di un’area strategica su cui sorge un ex mulino. Con una delibera di consiglio comunale dello scorso 24 marzo, l’area, situata vicino al ponte romano, è stata formalmente acquisita dal Comune.

“Esprimiamo il nostro sincero ringraziamento alla famiglia Marino Curcio, ma anche alla famiglia Adolfo Fiordelisi, altro comproprietario, che già nei mesi scorsi aveva manifestato la volontà di donare gratuitamente quest’area,” ha dichiarato il sindaco di Polla, Massimo Loviso. “Si tratta di un’area cruciale per noi, dove stiamo concentrando i nostri sforzi e progetti per la messa in sicurezza e la riqualificazione del lungofiume Tanagro, in una zona che va dal ponte romano alla chiesa di Cristo Re.”

Il progetto

Il progetto esecutivo, che prevede lavori cantierabili, sarà presentato entro la fine del 2025 e si avvarrà di un finanziamento del Ministero dell’Interno per un importo di 750 mila euro.

Tra gli interventi principali, è prevista la costruzione di un nuovo viadotto nell’area antistante la chiesa di Cristo Re, al fine di migliorare il traffico urbano.

Non meno importante, il recupero funzionale dell’intero lungofiume, che comprenderà la realizzazione di gradinate per l’accesso al fiume, percorsi alberati e spazi dedicati ad attività ludiche e sportive, con l’obiettivo di rendere questa zona un luogo ideale per il tempo libero e la fruizione da parte dei cittadini.