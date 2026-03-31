Attualità

Polla in festa per i 100 anni di Teresa Volonnino, un secolo di memoria e valori

Accanto a lei i tre figli, i nipoti e tutte le persone care che hanno voluto rendere omaggio a una donna simbolo di esperienza, memoria e valori

Erminio Cioffi
Teresa Volonnino, centenaria

Nella giornata di ieri, la comunità di Polla si è stretta attorno a Teresa Volonnino, che ha raggiunto il prestigioso traguardo dei 100 anni. Un compleanno speciale, condiviso con l’affetto dei familiari e la partecipazione di tanti cittadini.

Una giornata di festa

Accanto a lei i tre figli, i nipoti e tutte le persone care che hanno voluto rendere omaggio a una donna simbolo di esperienza, memoria e valori. A prendere parte alla celebrazione anche il sindaco Massimo Loviso insieme all’amministrazione comunale, che hanno voluto testimoniare la vicinanza dell’intera comunità con un gesto significativo, la consegna di una pergamena celebrativa.

Un pensiero carico di stima e affetto, con cui è stato sottolineato il valore di una vita lunga e intensa, capace di rappresentare un punto di riferimento per la famiglia.

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