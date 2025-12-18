Polla, corsi OSS gratuiti per gli studenti dell’istituto sociosanitario: firmato il protocollo d’intesa

È stato firmato a Polla il protocollo d’intesa tra il Consorzio Sociale Vallo di Diano – Tanagro – Alburni (Ambito S10) e l’Istituto Omnicomprensivo di Polla – indirizzo Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale, relativo ai corsi OSS gratuiti riservati agli studenti diplomati presso l’Istituto Sociosanitario. La firma rende operativo un percorso formativo fortemente strategico per il territorio.

Ecco cosa prevede l’accordo

L’accordo dà concreta attuazione a quanto preannunciato nel febbraio 2025, trasformando un impegno condiviso in un’azione strutturata che consentirà a 30 giovani diplomati di conseguire gratuitamente la qualifica di Operatore Socio-Sanitario (OSS), completando il proprio percorso di studi e accedendo più rapidamente al mondo del lavoro.

Alla firma del protocollo erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consorzio Sociale S10 Michele Di Candia, il direttore Antonio Florio, la dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla Carmela Taglianetti, il sindaco di Polla Massimo Loviso e il Direttore Amministrativo dell’Ospedale di Polla e del Distretto Sanitario 72 Antonino Di Domenico. I percorsi formativi OSS previsti dal protocollo d’intesa saranno realizzati dalla Scuola Socrates (Società Cooperativa Impresa Sociale ETS), ente di formazione accreditato dalla Regione Campania, rappresentata all’atto della firma da Massimo Burzo.

Il progetto

Il progetto rientra nelle attività del Centro Territoriale di Inclusione Attiva – CTIA “Diano Welfare”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma Campania Welfare – PR FSE+ 2021–2027, e punta a rafforzare l’inclusione sociale e lavorativa, rispondendo al fabbisogno crescente di figure professionali qualificate nel settore sociosanitario.

Le dichiarazioni

A sottolineare il valore dell’accordo è il presidente del Consorzio Sociale S10, Michele Di Candia, che evidenzia: “Con questo protocollo apriamo opportunità concrete ai ragazzi e al territorio. Per troppo tempo questo diploma è stato percepito come un percorso incompleto. Oggi, invece, diamo ai giovani la possibilità di completare la loro formazione e di affacciarsi al mondo del lavoro con una qualifica riconosciuta. È una grande soddisfazione, ma anche una responsabilità: questo progetto deve continuare e crescere negli anni”.

Nel dettaglio operativo entra il direttore del Consorzio Sociale S10, Antonio Florio, spiegando che “il percorso, rivolto esclusivamente agli studenti dell’Istituto Sociosanitario, si articolerà in due edizioni distinte. La prima partirà già a gennaio, attraverso un avviso pubblico rivolto ai ragazzi diplomati fino all’anno scolastico 2024-2025; la seconda, invece, si svolgerà a partire da settembre 2026 e sarà destinata a 15 studenti che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2025/26. In totale saranno coinvolti 30 ragazzi, che potranno frequentare gratuitamente un corso altamente qualificante, capace di offrire reali opportunità occupazionali”.

Grande la soddisfazione dalla dirigente scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo di Polla, Carmela Taglianetti, che sottolinea: “Questa firma chiude un cerchio e apre una strada importante per i nostri studenti. Finalmente il diploma dell’Istituto Sociosanitario trova un completamento naturale, che consente un ingresso diretto nel mondo del lavoro. È un risultato costruito nel tempo, grazie al lavoro di squadra tra scuola, Consorzio e istituzioni del territorio. Il nostro istituto va valorizzato di più, perché forma professionalità oggi sempre più richieste”.

A ribadire il valore territoriale dell’iniziativa è il sindaco di Polla, Massimo Loviso, che dichiara: “È sempre un momento emozionante quando un’idea molto valida diventa realtà. Con la firma di questo protocollo offriamo ai diplomati dell’Istituto Sociosanitario di Polla una possibilità concreta e gratuita di completare la formazione e costruire il proprio futuro lavorativo. Il Comune di Polla ha creduto fortemente in questo percorso, e continuerà a sostenere tutte le azioni che rafforzano la centralità della scuola e le opportunità per i giovani”.

Con la sottoscrizione del protocollo, il Consorzio Sociale S10 compie un altro passo importante verso un modello di welfare attivo, capace di integrare formazione, inclusione e occupazione, valorizzando le competenze dei giovani e contrastando il fenomeno dello spopolamento nelle aree interne.