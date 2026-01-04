Polizia municipale di Eboli, Giuseppe Costa promosso sottotenente: scattano i nuovi gradi

Il nuovo anno si apre con delle novità nell’organigramma del comando di Polizia Municipale di Eboli. Il Comune ha ufficializzato l’attribuzione dei nuovi distintivi di grado per il personale del Corpo, segnando un passaggio di rilievo per la carriera di uno dei suoi storici esponenti.

Il nuovo inquadramento professionale

Il provvedimento giunge a seguito di un nuovo contratto di lavoro stipulato il 30 dicembre 2025. Il dipendente Giuseppe Costa è stato infatti inquadrato nell’Area dei Funzionari dell’Elevata Qualificazione, assumendo il profilo professionale di “Funzionario Specialista di Vigilanza Locale”.

Questo avanzamento di carriera ha reso necessaria una rideterminazione formale del grado, come previsto dalle normative vigenti e dal Regolamento Regionale, che disciplina le uniformi e i distintivi della Polizia Locale in Campania.

Dalle funzioni di luogotenente al ruolo di ufficiale

Giuseppe Costa passa dal grado attuale di Luogotenente a quello di Sottotenente.

Oltre al cambio dei gradi sulla divisa, il provvedimento specifica che il neo Sottotenente dovrà ora indossare gli alamari da ufficiale sul bavero dell’uniforme ordinaria.