Polizia di Stato esegue rimpatrio di marocchino pluripregiudicato

L'uomo era già agli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato, con personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Salerno, ha dato esecuzione a un provvedimento di espulsione dal territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino, attualmente in stato di detenzione, emesso dall’Autorità giudiziaria competente.

L’operazione

Il soggetto, detenuto per reati inerenti agli stupefacenti, armi, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, è stato prelevato nella mattinata del 6 marzo u.s. dalla locale Casa Circondariale di Salerno e accompagnato presso un aeroporto internazionale italiano per il successivo rimpatrio nel Paese di origine. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di controllo e contrasto all’immigrazione irregolare svolte dalla Polizia di Stato, finalizzate all’esecuzione dei provvedimenti di allontanamento disposti dall’Autorità giudiziaria e amministrativa. La Questura di Salerno continuerà a mantenere alta l’attenzione sul territorio, assicurando il rispetto della normativa vigente in materia di immigrazione e sicurezza pubblic

