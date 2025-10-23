Policastro, eseguita l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri: salma liberata. Venerdì i funerali

La morte del giovane dovuta al violento impatto che ha danneggiato gli organi interni

A cura di Maria Emilia Cobucci

È stata effettuata nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri, il 29enne di Policastro Bussentino deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato a Policastro Bussentino, in località Pantano.

L’esito dell’esame autoptico

Un esame irripetibile che pare abbia confermato quanto già emerso dall’esame esterno effettuato dal medico legale subito dopo il terribile incidente.

A causare il decesso del giovane pare sia stato un collasso degli organi interni. Uno scontro violento avvenuto contro un mezzo agricolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che non ha lasciato scampo al 29enne che invece si trovava in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki 650.

Leggi anche:

La tragedia di Policastro: Demetrio muore scontrandosi con il trattore del padre

Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, effettuata dagli uomini della Polizia stradale di Sapri agli ordini del sostituto commissario Silvio Riccio, sembra che Demetrio Lettieri abbia perso il controllo della motocicletta e abbia terminato la sua corsa contro il mezzo agricolo.Una tragica fatalità che è costata la vita al giovane.

La salma del 29enne, eseguito l’esame autoptico, è stata consegnata ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali e lasciare un ultimo saluto al giovane previsto per domani alle ore 10.

Una famiglia ancora sotto shock per quanto accaduto al 29enne, amato e stimato da tutti. Un’intera comunità ancora incredula per il terribile destino che ha atteso Demetrio Lettieri, al suo rientro a Policastro Bussentino.

s
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Truffa anziana

Polla e Sant’Arsenio, allarme truffe: anziana raggirata con il falso “nipote in difficoltà”

Polla è stata teatro di una nuova truffa ai danni di un’anziana.…

Carabinieri

Sala Consilina, ruba creme di bellezza al supermercato: arrestata donna incinta

È finito con un arresto il tentativo di furto avvenuto in un…

Monumento ai caduti Castellabate

Castellabate celebra il centenario del monumento al Milite Ignoto: arriva il Reggimento Bersaglieri Garibaldi

L'opera era stata danneggiata dal maltempo dello scorso gennaio e sottoposta ad…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79