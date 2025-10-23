Policastro, eseguita l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri: salma liberata. Venerdì i funerali

È stata effettuata nel pomeriggio di ieri presso l’ospedale “Immacolata” di Sapri l’autopsia sul corpo di Demetrio Lettieri, il 29enne di Policastro Bussentino deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto lo scorso sabato a Policastro Bussentino, in località Pantano.

L’esito dell’esame autoptico

Un esame irripetibile che pare abbia confermato quanto già emerso dall’esame esterno effettuato dal medico legale subito dopo il terribile incidente.

A causare il decesso del giovane pare sia stato un collasso degli organi interni. Uno scontro violento avvenuto contro un mezzo agricolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che non ha lasciato scampo al 29enne che invece si trovava in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki 650.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, effettuata dagli uomini della Polizia stradale di Sapri agli ordini del sostituto commissario Silvio Riccio, sembra che Demetrio Lettieri abbia perso il controllo della motocicletta e abbia terminato la sua corsa contro il mezzo agricolo.Una tragica fatalità che è costata la vita al giovane.

La salma del 29enne, eseguito l’esame autoptico, è stata consegnata ai familiari per permettere lo svolgimento dei funerali e lasciare un ultimo saluto al giovane previsto per domani alle ore 10.

Una famiglia ancora sotto shock per quanto accaduto al 29enne, amato e stimato da tutti. Un’intera comunità ancora incredula per il terribile destino che ha atteso Demetrio Lettieri, al suo rientro a Policastro Bussentino.