La tragedia di Policastro: Demetrio muore scontrandosi con il trattore del padre

Un destino tragico e improvviso ha stroncato la vita di Demetrio Lettieri, il giovane di 29 anni originario di Policastro Bussentino, deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto in contrada Pantano, proprio nel suo paese.

La vittima era rientrata solo venerdì 17 dal Nord Italia, dove lavorava per una ditta specializzata nell’installazione della fibra ottica. Un rientro a casa che si è concluso in tragedia.

La dinamica del fatale incidente

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di sabato, intorno alle ore 13:00. Demetrio si trovava in sella alla sua motocicletta, una Kawasaki 650 di colore verde, quando si è scontrato violentemente con un mezzo agricolo.

Un dettaglio sconvolgente ha reso la tragedia ancora più amara: alla guida del mezzo agricolo che sopraggiungeva dalla direzione opposta c’era il padre del ragazzo, un uomo di 66 anni, residente anch’egli a Policastro Bussentino.

L’urto violentissimo ha subito richiamato l’attenzione dei vicini, che sono accorsi sul posto e hanno immediatamente allertato i soccorsi.

I tentativi di salvataggio e l’intervento delle autorità

I sanitari del 118 e un medico sono giunti rapidamente sul luogo della tragedia. Nonostante le diverse manovre messe in atto dal personale medico nel tentativo di rianimarlo, per Demetrio Lettieri non c’è stato purtroppo nulla da fare. I soccorritori hanno dovuto constatarne il decesso sul posto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli uomini della Polizia Stradale di Sapri, coordinati dal Sostituto Commissario Silvio Riccio. Gli agenti hanno provveduto a chiudere la strada in entrambi i sensi di marcia e hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento e stabilire eventuali responsabilità.

Informata la Procura di Lagonegro, è giunto in contrada Pantano anche il medico legale per l’esame esterno, che ha ipotizzato il decesso a causa del collasso degli organi interni dovuto al violento impatto.

Indagini e dolore della comunità

La salma è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale “Immacolata” di Sapri, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nei prossimi giorni, come disposto dalla Procura, verrà effettuata l’autopsia per stabilire con certezza le cause del decesso.

La notizia ha gettato nello sconforto l’intera famiglia del 29enne e l’intera comunità di Policastro Bussentino. Tanti i compaesani increduli e addolorati che lo ricordano come “un bravo ragazzo”, esprimendo un profondo strazio per la sua tragica e prematura scomparsa.