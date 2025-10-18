Incidente mortale a Policastro Bussentino: muore 23enne del posto

A scontrarsi, sarebbero stati un mezzo agricolo e una motocicletta in sella alla quale si trovava il 23enne

A cura di Maria Emilia Cobucci

Un incidente mortale si è verificato intorno alle ore 13:00 a Policastro Bussentino, in località Pantano.

L’incidente

A perdere la vita un 23enne del posto. Secondo una prima ricostruzione dei fatti accaduti, sembra che ci sia stato uno scontro frontale tra un mezzo agricolo e una motocicletta in sella alla quale si trovava il 23enne.

Gli interventi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei sanitari della New Geo che hanno tentato per diverso tempo di rianimarlo, ma per il 23enne non c’è stato nulla da fare.

I medici del 118 hsnno potuto solo constatare il decesso del giovane. Sul posto necessario è stato anche l’arrivo di due pattuglie della Polizia Stradale di Sapri agli ordini del sostituto commissario Silvio Riccio, per i dovuti rilievi del caso.

Leggi anche:

Tragedia sulla Bussentina, scontro auto-moto: due le vittime

Compito degli agenti della Stradale, sarà ora quello di ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Bloccata la strada in entrambi i sensi di marcia.

È atteso, sul luogo dell’incidente, l’arrivo del magistrato di turno della Procura di Lagonegro.

