Tragedia sulla Bussentina, scontro auto-moto: due le vittime

Tragedia sulla strada statale 517 Bussentina dove si è verificato un violento incidente stradale, a perdere la vita una coppia di centauri. Marito 65 e moglie 55 di Monte San Giacomo.

La dinamica

Il terribile scontro è avvenuto nei pressi del distributore di benzina nel comune di Sanza. A rimanere coinvolte, due motociclette e una Fiat Punto. A perdere la vita a causa del violento impatto, la coppia di centauri a bordo di una delle due motociclette che viaggiavano in direzione Sud. A rimanere, gravemente, ferito a seguito del violento impatto, anche un 45enne di Cava de’ Tirreni, trasportato, in eliambulanza, in codice rosso, presso il Ruggi di Salerno.

Gli interventi

Sul posto si è reso necessario l’arrivo dei sanitari del 118 e l’eliambulanza per soccorrere il ferito mentre per i due centauri non c’è stato nulla da fare. Necessario anche l’arrivo dei Carabinieri della stazione di Sanza, guidati dal Maresciallo Massimiliano Castellino e i militari della Radiomobile di Sapri per i necessari rilievi del caso. Saranno quest’ultimi a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Disagi alla circolazione

Intanto ancora una volta la strada statale 517 Bussentina è teatro di un incidente mortale. L’importante arteria è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per permettere le dovute operazioni alle forze dell’ordine. Disagi dunque alla circolazione stradale.