Polemica alla Comunità Montana “Alento Montestella”. Guerra accusa: Presidente chiede autista personale

Una delibera approvata il 13 maggio ha acceso un acceso dibattito sulla gestione delle risorse della Comunità Montana “Alento Montestella”. Il Presidente dell’ente, che ricopre anche la carica di sindaco di Ogliastro Cilento, Michele Apolito, ha formalmente richiesto l’assegnazione di un autista personale, con l’intenzione di utilizzare personale già in servizio presso la Comunità Montana.

“Una scelta che lascia basiti”: la critica del sindaco di Lustra

La decisione ha suscitato una forte reazione da parte di Luigi Guerra, sindaco di Lustra e consigliere della Comunità Montana “Alento Montestella”. In una nota, Guerra ha espresso il suo disappunto: «Una scelta che lascia basiti». Il sindaco di Lustra ha poi aggiunto: «In un momento in cui i Comuni non riescono a garantire l’essenziale, si decide di impiegare risorse pubbliche per accompagnare il Presidente nei suoi spostamenti?». Guerra ha inoltre interrogato la visione del ruolo e l’uso “strategico” del personale dell’Ente Montano sotteso a tale decisione.

“Più sobrietà, meno privilegi”: la diversa visione della precedente presidenza

Luigi Guerra, che in passato ha ricoperto la carica di Presidente della Comunità Montana per un breve periodo, ha criticato aspramente la scelta attuale, alludendo a una sua precedente esperienza: «Forse è anche per queste “scelte di stile” che quando ero io il Presidente, hanno fatto di tutto per mandarmi a casa dopo appena 17 giorni. Avevamo un’idea diversa di Comunità Montana: più sobrietà, meno privilegi». Guerra ha concluso la sua nota con un chiaro auspicio: «Più servizi per i cittadini, meno comfort per chi comanda».