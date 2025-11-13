Pisciotta: svolta per Rizzico. Allestito il cantiere per

È stato allestito il cantiere di Rizzico e presto entreranno nel vivo i lavori che risolveranno definitivamente un problema che da decenni interessa la comunità di Pisciotta e i centri limitrofi, ovvero quello della frana sulla Pisciottana.

Lo scorso 31 luglio, alla presenza del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, si era tenuta la posa della prima pietra. Problemi burocratici, però, avevano ancora una volta rallentato l’avvio delle opere. Ora, invece, i lavori sono pronti a partire.

Gli operai hanno eseguito i primi interventi sul posto e i mezzi meccanici stanno effettuando interventi di pulizia dell’area. Dalla prossima settimana cominceranno i lavori veri e propri.

Le opere

L’intervento ha l’obiettivo di realizzare una variante in località Rizzico, dove da decenni una frana ha interrotto la circolazione stradale. L’iter per l’avvio dei lavori è stato ripetutamente avviato e poi bloccato da ostacoli burocratici.

Nel 2023, la Regione Campania ha stanziato fondi per oltre 20 milioni di euro e annunciato lo sblocco della procedura per l’apertura del cantiere. Tuttavia, da quel momento nulla è cambiato fino a circa un anno fa, quando l’allora presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, annunciò ufficialmente l’avvio dei lavori. Le successive vicende giudiziarie hanno ulteriormente rallentato l’inizio del cantiere. Ora, però, si entra nel vivo dei lavori.