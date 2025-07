Pisciotta: consegnati i lavori a Rizzico, De Luca: “Un lavoro fondamentale”

Sono stati consegnati ufficialmente questa mattina i lavori per la “Pisciottana”, il tratto della strada statale 447 che collega i comuni di Pisciotta ad Ascea.

Presente alla cerimonia, il governatore De Luca

Un inizio dei lavori ormai atteso da circa 30 anni e che ha visto la presenza del Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca. “Questa è una delle opere fondamentali per il Cilento – ha affermato il presidente De Luca – I lavori sulla Pisciottana permetteranno di creare collegamenti veloci anche per questa area del Cilento centrale, fino ad oggi non facile da raggiungere. Ora invece da Vallo Scalo sarà possibile raggiungere le due località di Ascea e Pisciotta in maniera più facile e rapida. Il nostro obiettivo, frutto di tanto lavoro, è stato raggiunto. Le critiche circa i tempi per l’inizio dei lavori, le rispediamo al mittente, noi pensiamo a lavorare per tutti i cittadini della Regione Campania affinché non vi siano disuguaglianze tra coloro che abitano nei grandi centri rispetto a coloro che invece vivono in aree più periferiche. Il Cilento deve essere un’area di forte attrazione turistica”.

Gli interventi

Una cerimonia che ha visto la presenza dei Sindaci di Pisciotta e Ascea, rispettivamente Ettore Liguori e Stefano Sansone, dei consiglieri regionali Franco Picarone e Luca Cascone, del vicepresidente della Provincia di Salerno Giovanni Guzzo, del consigliere provinciale delegato alla viabilità Vincenzo Speranza , del consigliere regionale Corrado Matera e del titolare della ditta esecutrice dei lavori.

Una giornata definita “storica” da tutte le parti politiche presenti, impegnate nel tempo per la realizzazione dei lavori lungo la “Pisciottana” e che, sulla stessa lunghezza d’onda del presidente De Luca, smontano le critiche circa la lungaggine per l’avvio dei lavori causata “da vari impedimenti burocratici che nel tempo hanno rallentato l’inizio dell’opera che ora è partita e che si completerà in breve tempo”, hanno affermato all’unisono.