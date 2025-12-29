Pisciotta: il presepe vivente anima i vicoletti del borgo cilentano

Uno dei simboli più identificativi del Natale, il presepe, ha preso vita lo scorso sabato nel piccolo borgo collinare di Pisciotta. Una rappresentazione del Presepe Vivente, realizzata da oltre 80 figuranti, ha animato infatti i vicoletti del borgo Cilentano alla presenza tra i numerosi presenti, del Sindaco Ettore Liguori e del Vescovo della Diocesi di Vallo Della Lucania Monsignor Vincenzo Calvosa.

Un messaggio di speranza

“È sempre importante diffondere il messaggio del Natale, del dono che il Padre ci fa dei suoi figli – ha affermato il Vescovo Calvosa – Rivivere le tappe che hanno portarono alla nascita del Signore è un modo per ravvivare la nostra Fede e ricreare l’armonia tra tutti noi”.

In scena la 15esima edizione

Una rappresentazione giunta ormai alla sua 15esima edizione e che ha visto la partecipazione di diverse associazioni del territorio. “La voglia di fare qualcosa per il nostro paese è sempre tanta – ha poi aggiunto Dorotea Mautone, presidente del “Gruppo Giovani per Pisciotta” – Questa è la 15edizione del Presepe Vivente e negli anni siamo cresciuti molto.

Tante le persone, di ogni età, che hanno preso parte al questo evento con grande entusiasmo e voglia di portare una bella rappresentazione tra i vicoletti del nostro borgo”, conclude.