Piano Vetrale: successo per la giornata conclusiva del concorso “Una fiaba tra i murales”

Questa mattina, martedì 27 maggio, a Piano Vetrale, frazione del comune di Orria, si è svolta la cerimonia conclusiva della quarta edizione del concorso “Una fiaba tra i murales” promosso dall’associazione Fiaba in borgo. Tante le scuole del comprensorio cilentano che hanno partecipato all’iniziativa realizzando progetti creativi; al centro dei lavori dei ragazzi usi, costumi, tradizioni del Cilento.

Il concorso

Il concorso “Una Fiaba tra i Murales” è stato ideato per stimolare la lettura e la scrittura tra i ragazzi, offrendo loro uno spazio per esprimere la propria ricchezza interiore. Alla cerimonia conclusiva erano presenti il sindaco di Orria Agostino Astore, i membri dell’associazione Fiaba in borgo, l’attore Antonello Cossia, e le scolaresche del territorio con circa 200 bambini. Sono stati presentati nove progetti, frutto del lavoro degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado provenienti da istituti del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. “Sono molto felice di vedere un paese in fase di spopolamento pieno di questi ragazzini” ha detto la Presidente dell’associazione Fiaba in borgo” Maria Luisa Di Matteo. Oltre a questo concorso dedicato alle scuole, l’associazione si occupa anche della promozione di eventi culturali sul territorio comunale.

Le scuole partecipanti

Tra le scuole che hanno partecipato ci sono : l’I.C. “Leonardo da Vinci” con la Scuola secondaria di I grado di Omignano e la Scuola primaria di Ostigliano/Orria; l’Istituto Paritario “Mons. A. Pinto” di Vallo della Lucania; l’IC “Gino Rossi Vairo” di Agropoli con la scuola Primaria di Giungano e la Secondaria di primo grado di Agropoli; e l’IC “San Marco” di Agropoli con la scuola Secondaria di I grado di Torchiara. Ha preso parte anche l’IC “Castellabate” con la Scuola secondaria di I grado San Marco.