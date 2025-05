“Una Fiaba tra i Murales”: la cultura incontra l’inclusione a Piano Vetrale

L’associazione “Fiaba in Borgo”, realtà senza scopo di lucro dedicata alla promozione culturale, sociale, ambientale e turistica, si prepara all’evento culminante del suo concorso “Una Fiaba tra i Murales”. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si terrà martedì 27 maggio 2025, a partire dalle ore 10:00, nel suggestivo borgo di Piano Vetrale, località che ha dato i natali all’artista Paolo De Matteis. L’iniziativa mira a valorizzare il territorio e a favorire l’inclusione di soggetti diversamente abili, avvicinando giovani e visitatori a esperienze sensoriali e creative.

Un concorso che promuove lettura, scrittura e inclusione

Il concorso “Una Fiaba tra i Murales” è stato ideato per stimolare la lettura e la scrittura tra i ragazzi, offrendo loro uno spazio per esprimere la propria ricchezza interiore. La cerimonia di martedì vedrà la presentazione di nove progetti, frutto del lavoro degli alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado provenienti da istituti del comprensorio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Le scuole partecipanti e la commissione di valutazione

Numerosi istituti hanno aderito all’iniziativa, dimostrando un attivo coinvolgimento nel progetto culturale. Tra le scuole partecipanti figurano: l’I.C. “Leonardo da Vinci” con la Scuola secondaria di I grado di Omignano e la Scuola primaria di Ostigliano/Orria; l’Istituto Paritario “Mons. A. Pinto” di Vallo della Lucania; l’IC “Gino Rossi Vairo” di Agropoli con la scuola Primaria di Giungano e la Secondaria di primo grado di Agropoli; e l’IC “San Marco” di Agropoli con la scuola Secondaria di I grado di Torchiara. Ha preso parte anche l’IC “Castellabate” con la Scuola secondaria di I grado San Marco.

Per le scuole ad indirizzo musicale secondarie di I e II grado, la fase conclusiva si è già tenuta il 21 marzo 2025 presso il teatro La Provvidenza di Vallo della Lucania. Gli istituti coinvolti in questa sezione sono stati: il Liceo Musicale Parmenide di Vallo della Lucania; l’IC Vallo Novi Velia; l’IC Albanella; l’IC Capaccio Paestum; e l’IC Castellabate. I lavori presentati dagli studenti saranno valutati da una commissione composta da esponenti del mondo della cultura e dell’inclusione sociale.

Programma della giornata e patrocini

Il programma della mattinata del 27 maggio prevede diversi momenti salienti: alle ore 09:30, i saluti istituzionali del Sindaco del Comune di Orria, Agostino Astore, e della Presidente dell’Associazione Fiaba in Borgo, Maria Luisa di Matteo, insieme alle autorità scolastiche presenti. Seguiranno, alle ore 10:00, le presentazioni dei progetti da parte degli alunni. Alle ore 11:30, è in programma un incontro aperto con l’attore/regista Antonello Cossia, per concludere alle ore 12:30 con la premiazione del concorso e l’assegnazione del Premio Mauro Inverso alle scolaresche che si distingueranno per originalità e innovatività del lavoro svolto.

Durante l’intera manifestazione, saranno offerte attività laboratoriali dalle associazioni “La Tela” e “Portosalvo”, con focus su tessitura e filatura. Saranno inoltre presenti l’artista Achraf Naim dello Studio Spark e l’artista Sabrina Bevilacqua per l’animazione, con la moderazione del dott. Gennaro De Caro.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Orria, dal Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni, dall’Uici – Sezione Salerno, dall’Associazione A.b.a. Aiutiamo i bambini Autistici, da Convergenze SpA SB e dallo Studio Spark di Agropoli. La presidente dell’Associazione, Maria Luisa Di Matteo, ha espresso complimenti a studenti, corpo docente e dirigenti scolastici per il proficuo lavoro che ha portato alla realizzazione dei progetti presentati a Piano Vetrale.