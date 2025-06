Piano di Zona S8: attivato il servizio di telesoccorso per gli anziani

Il Piano di zona S8, con Comune capofila Vallo della Lucania, ha attivato per i comuni afferenti all’Ambito il servizio di telesoccorso in favore delle persone anziane.

Il servizio

Il servizio di Telesoccorso ha per finalità quella di garantire risposte immediate agli anziani che vivono in contesti ambientali isolati, che sono soli e che, per precarie condizioni di salute, potrebbero trovarsi in uno stato di emergenza e di bisogno. Al servizio accedono, prioritariamente gli anziani che, dotati dell’idonea apparecchiatura, si trovano in situazione sia socioeconomica che sanitaria particolarmente disagiata.

Attraverso un apposito apparecchio, in caso di necessità, l’anziano invia un segnale di allarme alla centrale che, ricevuta la segnalazione, attiva tempestivamente l’intervento di primo soccorso. Il servizio di Telesoccorso svolge, sostanzialmente, azioni di sorveglianza telematica e di teleassistenza.

Come presentare domanda

Possono presentare domanda i cittadini appartenenti all’Ambito S8 del piano di zona che comprende i comuni di: AGROPOLI , ASCEA, CAMPORA , CANNALONGA , CASALVELINO , CASTELLABATE, CASTELNUOVO C.TO , CERASO , CICERALE , CUCCARO VETERE , FUTANI , GIOI CILENTO ,LAUREANA C.TO, LAURITO , LUSTRA , MOIO DELLA CIVITELLA , MONTANO ANTILIA, MONTECORICE , NOVI VELIA, OGLIASTRO C.TO , OMIGNANO , ORRIA , PERDIFUMO , PERITO, PISCIOTTA , POLLICA, PRIGNANO, RUTINO, SALENTO, SAN MAURO C.TO, SAN MAURO LA BRUCA, SESSA CILENTO, SERRAMEZZANA, STELLA C.TO, STIO, TORCHIARA, VALLO DELLA LUCANIA.

Il modulo è reperibile o presso l’Ufficio Protocollo o presso il sito istituzionale dei Comuni interessati e va consegnato o all’Ufficio Protocollo o via Pec; è necessario allegare al modulo il Certificato Isee in corso di validità, certificato medico attestante patologie, qualora ce ne fossero, il documento di riconoscimento e la tessera sanitaria dell’anziano.