Piano di Zona S8: progetto “Home Care Premium 2025”, aperte le candidature per professionisti

L’Ambito Territoriale Sociale S8 ha pubblicato un avviso per la formazione di un elenco di professionisti qualificati destinati a operare nell’ambito del progetto Home Care Premium 2025–2028, promosso e finanziato dall’INPS.

Ecco chi può usufruire dei servizi

L’iniziativa, rivolta a persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e Sociali e ai loro familiari, partirà il 1° luglio 2025 e si concluderà il 30 giugno 2028. Obiettivo del progetto è garantire assistenza a domicilio a utenti fragili, attraverso prestazioni integrative ad alto valore professionale, erogate da figure specializzate in ambito sanitario, psicologico ed educativo. I professionisti selezionati saranno inseriti in un elenco consultabile dagli enti preposti alla definizione dei Piani Assistenziali Individualizzati.

Le prestazioni

Le prestazioni previste dal progetto comprendono: interventi domiciliari di terapia occupazionale per l’autonomia quotidiana, trattamenti di neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, servizi di psicologia e psicoterapia, fisioterapia e logopedia, consulenze nutrizionali svolte da biologi, attività educative specialistiche per soggetti con disabilità, svolte da educatori professionali sociosanitari e socio-pedagogici e prestazioni infermieristiche domiciliari. Possono presentare domanda professionisti singoli, in possesso di partita IVA e iscrizione al relativo albo professionale. Il compenso per le prestazioni sarà corrisposto direttamente dall’INPS, su base mensile, tramite regolare emissione di fattura elettronica attraverso la piattaforma online dedicata.

Come iscriversi

Le domande di iscrizione all’elenco dei prestatori devono essere inviate entro le ore 12:00 del 5 maggio 2025. Si tratta di una scadenza importante per tutti i professionisti del territorio che intendano contribuire attivamente al benessere delle persone più vulnerabili, entrando a far parte di un progetto strutturato e di respiro nazionale.