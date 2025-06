Piano di Zona Ambito S9: partito il progetto per la conciliazione famiglia-lavoro

Tra i progetti ammessi a finanziamento a valere sulla sull’Avviso regionale “Misure di conciliazione famiglia-lavoro” rientra il progetto presentato dal Piano di Zona ambito S9 “C’è tempo – servizi di supporto per la conciliazione famiglia-lavoro S9”, presentato in partenariato con la cooperativa sociale Tertium Millennium e con l’ente di formazione CSP.

Gli interventi

Gli interventi previsti dal progetto “C’è tempo servizi di supporto per la conciliazione lavoro-famiglia S9” intendono valorizzare la dimensione di genere e l’attivazione di un sistema integrato che sostenga la presenza e la permanenza delle donne residenti nei comuni dell’ambito S9 nel mercato del lavoro.

Le modalità di adesione

È possibile presentare domanda per l’attivazione del babysitteraggio per minori di età compresa 0/36 mesi e per la fruizione di sportelli di orientamento-sostegno all’occupazione femminile presso i Concilia Point ubicati presso le sedi dei comuni dell’ambito territoriale S9.

Possono presentare domanda donne lavoratrici dipendenti, autonomi, donne occupate, inattive, disoccupate e per l’attivazione del babysitteraggio anche famiglie monoparentali con la sola presenza del padre così come previsto dall’articolo 2 dell’Avviso di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale numero 24/2024. Le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 14 del 181 Giugno 2024 accedendo alla sezione Bandi del Portale Servizi Sociali del sito istituzionale del Piano di zona S9 e previa autenticazione con SPID/CIE, avviare la procedura di partecipazione compilando la domanda di accesso corredata dalle informazioni e dagli eventuali allegati richiesti. Il presente avviso resterà comunque aperto fino ad esaurimento delle risorse assegnate e comunque non oltre il termine delle attività progettuali.

L’obiettivo

L’Ambito S9 in qualità di ente partner della rete territoriale ha il compito di istituire un elenco di babysitter del piano sociale di zona ambito S9 da impegnare nel servizio dei babysitteraggio e favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di sostegno alle famiglie impegnate in attività lavorative del territori. Le attività saranno cura della cooperativa sociale Tertium Millennium. Lo scopo di tale strumento è quello di qualificare il lavoro di cura rivolto ai bambini, di facilitare alle famiglie la ricerca e l’individuazione dei babysitter, di offrire un’opportunità di crescita professionale di inserimento lavorativo a soggetti deboli sul mercato del lavoro, di far emergere il mercato sommerso del lavoro di cura offrendo un riconoscimento ed una visibilità pubblica ai lavoratori del settore.

Tale elenco, da cui attingere babysitter formate/i, sarà a disposizione delle famiglie aventi diritto del servizio di babysitting residente nel territorio dell’Ambito S9. Anche in questo caso le candidature potranno essere presentate a partire dalle ore 14 di ieri, mercoledì 18 Giugno giugno 2025 accedendo al sito istituzionale del Piano di Zona S9.