Piaggine inaugura l’Armadio Solidale, un luogo pensato per aiutare chi ha più bisogno

L’inaugurazione è stata inserita tra le iniziative pensate per celebrare la “Giornata del Rifugiato” ed è stata ideata con lo scopo di aiutare chi ha più bisogno.

Il progetto

“L’Armadio Solidale – Vestire la Solidarietà” è un progetto fortemente voluto dalla Cooperativa La Rada e che mira a creare, nel comune cilentano, un punto di raccolta fisso di vestiti, anche usati purché in ottime condizioni, da destinare alle persone che ne hanno più bisogno magari perché giunte in Italia con mezzi di fortuna e sprovviste di tutto o perché, vivendo un momento di difficoltà, non hanno la possibilità di acquistare vestiti per i propri figli o per loro stessi.

L’Armadio Solidale

L’Armadio Solidale di Piaggine avrà sede nell’edificio di proprietà del comune sito in piazza Caduti del Lavoro e sarà gestito da un gruppo di esperti e volontari attivi per creare, anche nel borgo cilentano, un luogo in cui possa essere restituita dignità alle persone che necessitano di un aiuto.

L’iniziativa si avvale del patrocinio della Caritas, del supporto fattivo e concreto della Parrocchia di San Nicola di Bari che ha collaborato con il SAI Piaggine e del Comune guidato dal sindaco, Renato Pizzolante.

Chi si rivolgerà all’Armadio Solidale di Piaggine troverà una mano tesa e massima privacy perché aiutare il prossimo deve essere un gesto istintivo, semplice, pronto, ma discreto.