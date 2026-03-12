Piaggine: avviate le procedure per accatastare l’ex edificio scolastico

Il comune di Piaggine, guidato dal Sindaco, Renato Pizzolante, ha avviato le procedure per l’accatastamento dell’edificio che, per anni, ha ospitato l’Istituto Omnicomprensivo Statale, storica istituzione scolastica del Cilento nata dall’evoluzione dell’ex Istituto Magistrale “G. Roselli”.

Il progetto

“Per oltre cinquant’anni, dal 1° ottobre 1967 al 30 giugno 2020, questa scuola ha rappresentato un presidio fondamentale di formazione per il territorio, con un’offerta didattica centrata sulle scienze umane e sulla preparazione di generazioni di studenti alle dinamiche sociali, psicologiche e pedagogiche.

L’iter

L’avvio dell’accatastamento rappresenta un passo concreto e necessario per fare chiarezza sul patrimonio pubblico, valorizzarlo e creare le condizioni per future opportunità per la comunità” ha fatto sapere il Vicesindaco Carmelo Donadio che ha parlato di un atto amministrativo importante che segna l’inizio di un percorso di ordine, responsabilità e programmazione per il territorio.

L’ente ha avviato, da tempo, un percorso virtuoso per accatastare tutti gli immobili comunali rimasti a lungo privi di accatastamento