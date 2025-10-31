Piaggine, annullati i mercatini di Natale per scarse adesioni. Dal Forum dei Giovani: “Riflettiamo sull’importanza della collaborazione”

Il Forum dei Giovani ha dovuto annunciare, a malincuore, di essersi ritrovato ad annullare i mercatini natalizi programmati per dicembre

A cura di Alessandra Pazzanese
Mercatini di Natale

È un piccolo comune dell’entroterra cilentano, Piaggine, un piccolo comune che resta attrattivo grazie all’ottima qualità del cibo e dell’aria, un comune vivo anche grazie anche alle iniziative che puntualmente vengono proposte e in cui, tuttavia, gli abitanti vanno motivati e spronati affinché siano protagonisti attivi delle iniziative che l’ente e le associazioni promuovono.

Le dichiarazioni

E proprio delle sollecitazioni sono arrivate dal Forum dei Giovani che ha dovuto annunciare, a malincuore, di essersi ritrovato ad annullare i mercatini natalizi programmati per dicembre: “Il Forum dei Giovani informa la cittadinanza che, a seguito della scarsa adesione e partecipazione riscontrata, sia da parte dei cittadini sia degli operatori interessati all’organizzazione, l’edizione 2025 dei Mercatini di Natale prevista il 20-21 Dicembre è annullata. L’evento avrebbe rappresentato un’importante occasione di aggregazione e un’opportunità di valorizzazione per la nostra comunità, ma la mancata risposta da parte della popolazione ci ha portati a riflettere sull’effettiva utilità e sostenibilità dell’iniziativa. Che tutto questo possa farci riflettere, come comunità, sull’importanza della partecipazione, della collaborazione e del sostegno reciproco” hanno fatto sapere i giovani componenti dell’importante organo associativo, invitando tutti ad essere più intraprendenti e collaborativi.

Ringraziamenti e conclusioni

“Ringraziamo chi ha sempre sostenuto le nostre attività e speriamo in una maggiore partecipazione e coinvolgimento in futuro” hanno concluso.

Chissà che il forte messaggio non sproni i residenti ad aderire, in fondo è solo ottobre e l’edizione 2025 dell’iniziativa potrebbe ancora essere salvata, come hanno auspicato alcuni residenti.

