Cilento

Perito, al via la quinta edizione di Cilento Fest 2026: ecco le anticipazioni del programma

La manifestazione si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026

Comunicato Stampa
Cilento Fest

Con la pubblicazione del bando “Premio Cilento Fest – Cinema e borghi” è partita ufficialmente la quinta edizione del Cilento Fest, festival cinematografico per la promozione e la conoscenza del cinema nazionale e internazionale legato al racconto dei paesi e delle “aree interne”.

L’appuntamento

La manifestazione si terrà nel borgo di Perito dal 18 al 21 agosto 2026. Diretta dall’editore e scrittore Max De Francesco, coprodotta dalla giornalista Laura Cocozza, è organizzata dalla società di editoria e produzione Iuppiter in collaborazione con l’associazione I Disinvolti, presieduta da Francesca Romana Cirillo, con il comitato artistico formato dal produttore Gianluca Arcopinto, dal produttore e attore Cesare Apolito, dall’attore e autore Bruno Cariello e dal regista e sceneggiatore Andrea D’Ambrosio.

Le info utili

Il bando del concorso è sul sito ufficiale www.cilentofest.com, la partecipazione è completamente gratuita e il termine ultimo per l’iscrizione è il 22 giugno 2026. Al concorso sono ammessi film di ogni genere, lingua e formato, realizzati su qualunque supporto, di qualsiasi durata, completati da giugno 2025 a maggio 2026, che raccontino i paesi, i personaggi di paese, storie non di città ma legate alle aree interne, al tessuto umano, storico, identitario e sociale delle comunità locali. All’opera vincitrice andranno 2000 euro.

Il programma

Quattro giorni di eventi gratuiti con un programma che prevede proiezioni, spettacoli, cinetalk, visite guidate, laboratori creativi e la cerimonia finale in cui saranno consegnati riconoscimenti a produttori, attori, registi e professionisti dell’audiovisivo in una serata ricca di ospiti e sorprese nel segno del connubio tra musica e cinema.

Tra le anticipazioni della quinta edizione, tre appuntamenti speciali: “Che strano chiamarsi Ettore!”, omaggio al regista Ettore Scola a dieci anni dalla scomparsa; “La cura delle radici”, tributo cinematografico all’arte e alla vita di Franco Battiato; “Qui Gatto ci cova”, viaggio sentimentale tra le opere del poeta attore Alfonso Gatto.

Nell’ambito delle celebrazioni per i duecento anni dalla nascita di Carlo Collodi, padre di Pinocchio, il Cilento Fest si prepara a una serie d’iniziative, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania, nel nome del burattino più celebre al mondo, in una connessione tra cinema, letteratura e giornalismo che si terranno negli spazi di Cinema Dentro, il nuovo Centro di Produzione e Formazione cinematografica inaugurato nel 2024.

