Perdifumo punta sulla formazione: siglata l’intesa per i tirocini con l’Università San Raffaele

Il Comune di Perdifumo punta sulla formazione delle nuove generazioni e sulla sinergia tra istituzioni e mondo accademico. L’Amministrazione ha dato il via libera ufficiale allo schema di convenzione di tirocinio con l’Università Telematica San Raffaele Roma. L’iniziativa mira a trasformare la casa comunale in un laboratorio di apprendimento, permettendo agli studenti universitari di confrontarsi direttamente con la macchina amministrativa.

Il quadro normativo e gli obiettivi dell’accordo

La decisione di attivare questa collaborazione affonda le radici nella volontà e nelle previsioni normative che garantiscono l’alternanza tra studio e lavoro per agevolare le scelte professionali dei giovani. L’Amministrazione ha riconosciuto come le attività formative rappresentino un momento di arricchimento per i tirocinanti, finalizzate all’acquisizione di esperienze utili alla crescita professionale.

Attraverso questo protocollo, l’Ente si impegna ad accogliere gli studenti che ne faranno richiesta, offrendo loro la possibilità di svolgere un tirocinio formativo e di orientamento presso i propri uffici. Un aspetto rilevante del provvedimento è la sostenibilità economica per le casse pubbliche: l’accordo prevede infatti che l’attività si svolga senza alcun onere finanziario a carico del Comune.

Dettagli tecnici e durata della convenzione

L’atto definisce con precisione i termini della collaborazione. La convenzione avrà una durata di tre anni con decorrenza dalla data di sottoscrizione. Il Responsabile del Settore amministrativo è stato incaricato di adottare tutti gli atti conseguenti per rendere operativa la delibera. Nella proposta approvata, il Comune sottolinea l’importanza di avvalersi di collaborazioni esterne per completare la formazione accademica degli studenti. Con questo passo, Perdifumo punta alla valorizzazione del merito, aprendo le porte a una formazione pratica che integra e completa quella teorica fornita dalle università.