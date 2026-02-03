Agropoli: convenzione con l’Università “Guglielmo Marconi” per lo svolgimento di tirocini curriculari

L'Ateneo ha manifestato l’intenzione di instaurare un fattivo rapporto di scambio e collaborazione con il Comune di Agropoli

Antonio Pagano
Agropoli Municipio

La Giunta comunale di Agropoli, con a capo il sindaco Roberto Mutalipassi, ha approvato lo schema di convenzione, della durata di un anno, con l’Università degli Studi “Guglielmo Marconi”, con sede in Roma, per lo svolgimento di tirocini di formazione ed orientamento “curriculare”.

Ok ad attività di tirocinio presso le strutture dell’Ente

L’Ateneo ha manifestato l’intenzione di instaurare un fattivo rapporto di scambio e collaborazione con il Comune di Agropoli, finalizzato a promuovere tirocini formativi dei propri studenti laureandi e laureati. Con la stipula della convenzione da parte dell’Ente, gli studenti del territorio comunale iscritti all’Università “Guglielmo Marconi” potranno svolgere tirocini formativi curriculari e stage presso le strutture del Comune.

L’attività di tirocinio concorrerà alla formazione di una nuova classe dirigente europea che sarà in grado di operare efficacemente sia nella pubblica amministrazione che nel settore privato e delle professioni, nonché nelle istituzioni e nelle organizzazioni internazionali.

