Perdifumo: Comune punta a riqualificare l’edificio scolastico “Ventimiglia”

Il comune di Perdifumo si mobilita per le scuole del proprio territorio. L’Amministrazione Comunale ha fissato come obiettivo la realizzazione di diversi interventi di efficientemente energetico sugli edifici pubblici, in linea con la sostenibilità ambientale e riduzione dei consumi energetici. Tra questi significativi lavori, rientra anche il plesso scolastico comunale “Ventimiglia”, sito in Perdifumo Capoluogo.
Gli interventi
L’edificio, allo stato attuale, presenta diverse carenze sotto il profilo dell’efficienza energetica e necessita di interventi di riqualificazione volti al miglioramento delle prestazioni energetiche, alla riduzione dei consumi e all’incremento dell’utilizzo di fonti rinnovabili.
Con Delibera di Giunta dello scorso 9 dicembre è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica legata all’attuazione di tale tipologia di interventi per un importo complessivo di €779.765,14.
I lavori prevedono la completa sostituzione dell’impianto termico con pompe di calore ad alta efficienza, l’installazione di impianti solari termici e fotovoltaici con sistema di accumulo, l’isolamento termino di pareti-coperture e solaio, ma anche il ripristino di infissi esterni con modelli ad alte prestazioni.