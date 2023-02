Percettori del Reddito di Cittadinanza nel Vallo Di Diano a lavoro con interventi di pubblica utilità

Il Reddito di Cittadinanza ha subito, con la legge del 29 dicembre 2022, alcune modifiche che hanno portato a dei cambiamaenti anche in termini di applicabilità della misura nel 2023, in vista della sua soppressione e a quella della pensione di cittadinanza.

Teggiano pulita: ecco il progetto

Il Comune di Teggiano ha redatto tre progetti di utilità collettiva, i quali riguardano settore di attività diverse. Il progetto “Teggiano Pulita”, in ambito ambientale, prevede un’azione di recupero delle aree verdi del territorio e di manutenzione degli immobili comunali.

Maggiore sicurezza nelle scuole

Il progetto “A scuola in sicurezza” , in ambito sociale, prevede un’azione di accompagnamento, affiancamento e favore della socializzazione dei minori prima e dopo l’ingresso a scuola ed infine il progetto “Biblioteca in Comune”, in ambito culturale, prevede un’azione di promozione e valorizzazione del patrimonio bibliotecario comunale e di una maggiore fruibilità della biblioteca comunale.

Info utili sul Reddito di Cittadinanza

Per ottenere il Reddito di Cittadinanza occorre possedere alcuni requisiti, puoi fare domanda se: