Ambiente, sociale e vigilanza: percettori del reddito di cittadinanza al lavoro a Capaccio

Si occuperanno di sociale i percettori del reddito di cittadinanza a Capaccio Paestum, ma anche di cura del bene publico e di ambiente. È quanto ha deciso l’amministrazione comunale, gidata dal sindaco Franco Alfieri.

Percettori reddito di cittadinanza: i progetti

L’Ente è pronto a sfruttare circa 43mila euro per l’attuazione dei singoli progetti che interesseranno quanti percepiscono il sostegno al reddito derivanti dal Piano di Zona S7.

Tre i progetti approvati. Il primo, un aiuto per il sociale, vedrà i percettori del reddito di cittadinanza impegnati in attività di socializzazione per disabili, anziani, minori o altri soggetti fragili. 67 i beneficiari coinvolti.

Il secondo progetto “Riqualificazione ed educazione per l’ambiente”, è dedicato alla cura degli spazi e degli edifici pubblici comunali. I percettori, dunque, si impegneranno in manutenzione e cura del verde e degli spazi pubblici, del cimitero, manutenzione di arredo urbano e spazi per bambini, piccole manutenzioni negli edifici comunali.

Infine, “Manteniamo il bene pubblico”, garantirà il supporto alla custodia e vigilanza di siti comunali di interesse pubblico, supporto all’organizzazione di iniziative ed eventi, cura degli ambienti.

I coinvolti

67 le persone coinvolte in ciascun progetto che avrà la durata di un anno e impegnerà i percettori del reddito di cittadinanza per non meno di 8 ore e fino a 16 ore settimanali.