Verde pubblico, Agropoli aderisce all’iniziativa «Adotta un’aiuola»

L’Amministrazione Comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, rende noto che al fine di sensibilizzare i cittadini alla cura del verde pubblico e, nel contempo, avviare un programma di riqualificazione urbana ed ambientale, aderisce all’iniziativa «Adotta un’aiuola».

L’Ente intende attivare iniziative finalizzate a migliorare anche la manutenzione delle numerose piccole aree a verde puntando sul buon senso civico di cittadini e volontari che vorranno mettersi a disposizione della Città.

Adotta un’aiuola ad Agropoli, ecco le finalità

Nello specifico, l’iniziativa, viaggia nell’ottica del mantenimento, da parte di privati, associazioni, imprese, esercizi commerciali, di aiuole , aree verdi, fioriere, piccoli spazi destinati all’uso del verde pubblico.

Ad associazioni, imprese, cittadini e altri soggetti privati che possono prendersi cura in modo continuativo di una o più porzioni di verde pubblico, così da recuperarle dall’eventuale degrado, da mantenerle nella loro integrità, da abbellirle o da renderle maggiormente fruibili da parte di tutta la cittadinanza.

Ma a chi è rivolta l’iniziativa?

Privati, associazioni, imprese, esercizi commerciali e semplici cittadini avranno, quindi, l’onere, e l’onore, di prendersi cura delle aree verdi del Comune, dalle fioriere alle aiuole; non è un caso che l’iniziativa si rivolga a tutta la cittadinanza: partecipare in maniera attiva al benessere della paese è il modo migliore per farlo evolvere e garantirgli il decoro che gli spetta di diritto.

Verranno messe in campo iniziative di manutenzione con abbellimento e decoro degli spazi verdi pubblici che vedono coinvolte gli stessi cittadini chiamati a sostenere, con il proprio contributo, il miglioramento della Città.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare i cittadini, invogliandoli ad adottare uno spazio verde, al fine di compiere un gesto concreto per la gestione dei beni comuni.

Un progetto importante, che punta ad elevare la qualità del vivere urbano attraverso il miglioramento del paesaggio e dell’ambiente, perché il verde pubblico è un bene di tutti e di cui tutti devono prendersi cura.