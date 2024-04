Incidente sulla Cilentana: tre feriti in uno scontro tra due auto

Un violento scontro tra due auto ha causato il ferimento di tre persone sulla Cilentana, all’altezza dell’uscita di Ceraso. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14:30, e ha visto coinvolte delle vetture che viaggiavano entrambe in direzione Vallo della Lucania.

Soccorritori e rilievi

Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato le ambulanze della Misericordia di Vallo della Lucania che hanno trasportato i feriti all’ospedale San Luca. Le loro condizioni non sono per fortuna gravi.

Per i rilievi dell’incidente e per determinare la dinamica del sinistro sono intervenuti i carabinieri del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, guidati dal tenente Sante Picchi. Ancora da chiarire le cause dell’impatto, che ha provocato notevoli disagi al traffico sulla Cilentana, con la strada temporaneamente chiusa in entrambe le direzioni.

Aggiornamenti

Le forze dell’ordine stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e accertare eventuali responsabilità.