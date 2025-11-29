Per il secondo anno il Carnevale di Agropoli tra quelli storici italiani: fondi per l’evento

In arrivo nuovi fondi per il Carnevale di Agropoli. Si tratta di 21.533,66 euro assegnati dal Ministero della Cultura – Dipartimento per le attività culturali Direzione generale spettacolo che ha stanziato una somma pari a 1,4 milioni di euro circa nel Fondo per la tutela e la valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale.

Il riconoscimento per il Carnevale di Agropoli

Quello di Agropoli, giunto nel 2025 alla 52esima edizione, è risultato tra i 63 organismi che hanno partecipato al relativo bando e ottenuto il punteggio utile per l’ammissione al contributo. Gli enti partecipanti devono attestare almeno venticinque edizioni documentabili, anche non continuative, svolte in annualità precedenti all’adozione del decreto, e devono essere inoltre gli enti organizzatori dei carnevali storici per i quali si richiede il contributo.

Già lo scorso anno il Carnevale di Agropoli aveva ricevuto un contributo, che ha riconfermato anche nell’anno in corso.

«Ancora una bella notizia – dichiarano il sindaco Roberto Mutalipassi e l’assessore agli Eventi Roberto Apicella – per il nostro Carnevale che ottiene anche per quest’anno un contributo. Una manifestazione che migliora e cresce di anno in anno attirando migliaia di persone nei due giorni di sfilate, che si svolgono di consueto la domenica e il martedì grasso, oltre alle iniziative collaterali. Un successo che prosegue soprattutto grazie alla bravura dei mastri cartapestai e dei tanti volontari e associazioni che lavorano alla buona riuscita di una manifestazione che conta oltre mezzo secolo».