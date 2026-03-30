Pensioni di aprile al via nel salernitano: il calendario dei pagamenti e le modalità di ritiro

Poste Italiane ha ufficializzato il calendario per il pagamento dei ratei pensionistici del mese di aprile nella provincia di Salerno. A partire da mercoledì 1° aprile, le somme saranno regolarmente in pagamento presso l’intera rete territoriale, che conta 288 uffici postali distribuiti in tutto il Salernitano.

La continuità dei servizi e la capillarità degli sportelli garantiscono ai cittadini la piena disponibilità degli emolumenti, con diverse opzioni pensate per facilitare l’accesso al contante e ridurre i flussi presso le sedi fisiche.

Accrediti automatici e prelievi presso gli ATM Postamat

Per i pensionati che hanno scelto l’accredito diretto su Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution, la disponibilità delle somme sarà immediata già dalla giornata di mercoledì 1. I titolari di Carte di Debito associate a conti o libretti, così come i possessori di Postepay Evolution, avranno la possibilità di prelevare il contante in totale autonomia.

L’operazione potrà essere effettuata presso i 171 ATM Postamat della provincia di Salerno, attivi 24 ore su 24, permettendo così di riscuotere la pensione senza la necessità di rivolgersi fisicamente allo sportello dell’ufficio postale.

Sicurezza e vantaggi: la polizza gratuita contro i furti

Un elemento di rilievo per la tutela dei pensionati riguarda le misure di sicurezza correlate al prelievo. Poste Italiane ricorda che i possessori di Carta di Debito associata a conti o libretti possono beneficiare gratuitamente di una polizza assicurativa specifica.

Questa copertura offre un risarcimento fino a 700 euro all’anno in caso di furti di contante subiti nelle due ore successive al prelievo, indipendentemente dal fatto che l’operazione sia stata eseguita allo sportello postale o presso gli sportelli automatici ATM Postamat.

Consigli utili per evitare code e tempi di attesa

Al fine di ottimizzare la gestione dei flussi ed evitare assembramenti o tempi di attesa superiori alla norma, l’azienda ha diffuso alcuni suggerimenti logistici rivolti all’utenza.

Poste Italiane consiglia infatti ai pensionati, laddove possibile, di “recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane”, suggerendo inoltre di “privilegiare i giorni successivi ai primi” per garantire una fruizione del servizio più fluida e confortevole.