Pellegrinaggio da San Rufo ad Atena Lucana: in tanti a piedi nel segno della fede e di San Ciro

Anche quest’anno si è rinnovato il tradizionale pellegrinaggio a piedi da San Rufo ad Atena Lucana in onore di San Ciro, un appuntamento sempre molto sentito dai fedeli del Vallo di Diano. All’alba di ieri, numerosi pellegrini si sono messi in cammino guidati da Anna Maria Marino, storica promotrice dell’iniziativa.

Un cammino tra tradizione e devozione

Lungo il percorso, altri partecipanti si sono aggiunti nel territorio di Atena Lucana, trasformando il cammino in un momento di condivisione, preghiera e comunità. La manifestazione, nata spontaneamente, è oggi un rito collettivo annuale che coinvolge persone di tutte le età, unite dalla devozione per San Ciro, protettore di Atena Lucana. Anna Maria Marino ha iniziato questo pellegrinaggio quando era incinta all’ottavo mese della sua bambina, che da allora ha sempre camminato al suo fianco, fatta eccezione per quest’anno, assente perché impegnata a Lignano alle gare nazionali di nuoto. Il pellegrinaggio non è solo un gesto di fede, ma anche un modo per rafforzare i legami tra comunità, valorizzare il territorio e trasmettere valori religiosi e culturali alle nuove generazioni.

Le emozioni dei fedeli

«Ogni passo è una preghiera, ogni sosta un momento di scambio», ha raccontato Anna Maria. Ad Atena Lucana, i pellegrini sono stati accolti con calore dalla comunità locale: una banda musicale, un ricco buffet per la colazione, e il sostegno della Parrocchia e del Comitato Festa hanno reso l’arrivo ancora più emozionante. «È stato tutto molto toccante – ha detto ancora Anna Maria – quest’anno in particolare grazie all’accoglienza straordinaria che ci è stata riservata».

Dopo l’arrivo, si è tenuta una Santa Messa celebrata da don Michele Casale. Ad accompagnare i fedeli lungo il cammino, anche il parroco di San Rufo, don Nicola Coiro, mentre il servizio di assistenza è stato garantito dal supporto prezioso della Colomba Soccorso. «È sempre bello vedere così tante persone, dai bambini agli anziani, unite da un sentimento autentico di fede e comunità – ha concluso Anna Maria –. Ci vediamo il prossimo anno!».