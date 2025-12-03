Paura nella notte a Eredita: divano prende fuoco vicino al camino, due donne in ospedale

Attimi di apprensione nella notte a Eredita, frazione del comune di Ogliastro Cilento. Intorno alle 23.45, un principio d’incendio si è sviluppato all’interno di un’abitazione, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi e il trasferimento in ospedale per due donne presenti in casa.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente domestico è scaturito da un divano posizionato nelle immediate vicinanze di un caminetto acceso. Il calore o una scintilla avrebbero innescato la combustione del mobile, che ha iniziato a bruciare sprigionando una densa coltre di fumo.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa. Notando il fumo fuoriuscire dall’abitazione e intuendo il pericolo imminente, i residenti della zona hanno prontamente allertato i numeri di emergenza, permettendo un intervento tempestivo che ha scongiurato conseguenze peggiori.

La macchina dei soccorsi

Sul posto si è dispiegata rapidamente la macchina dei soccorsi. Sono giunti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e domare il principio d’incendio, affiancati dal personale sanitario. In particolare, sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa e l’Automedica di Agropoli.

I sanitari hanno prestato le prime cure alle due signore coinvolte, che successivamente sono state trasportate all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni per fortuna non sono gravi.