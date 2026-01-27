Paura a Sala Consilina, auto si ribalta con un bambino a bordo: il bilancio dell’incidente

Momenti di forte apprensione nella serata di ieri a Sala Consilina, dove si è verificato un incidente stradale. Per cause che sono ancora oggetto di indagine, un’autovettura si è ribaltata mentre percorreva le strade del centro cittadino. All’interno dell’abitacolo viaggiavano due donne e un bambino, coinvolti direttamente nel violento impatto che ha destato l’immediata preoccupazione dei residenti.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni dei passeggeri

L’allarme è scattato istantaneamente grazie alla segnalazione dei passanti che, avendo assistito alla scena, hanno richiesto l’intervento dei mezzi di emergenza. Sul luogo del sinistro sono giunti tempestivamente i sanitari del 118 con un’ambulanza per prestare le prime cure. Nonostante la dinamica dell’incidente lasciasse presagire il peggio, le notizie riguardanti lo stato di salute degli occupanti sono rassicuranti: nessuno dei coinvolti avrebbe riportato ferite gravi.

Rilievi e accertamenti sulla dinamica del sinistro

Oltre al personale medico, sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e gestire la viabilità. Gli inquirenti sono attualmente impegnati nell’esecuzione dei rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta traiettoria del veicolo e i motivi che hanno portato al ribaltamento.