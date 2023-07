Paura a Roccadaspide. Furti in appartamento nella notte tra giovedi e venerdì

Furti nella notte tra giovedì e venerdi scorso a Roccadaspide. I ladri hanno agito in alcuni appartamenti di un edificio sito in via Gaetano Giuliani, la strada principale della cittadina.La palazzina presa di mira dai malviventi si trova proprio di fronte alla caserma del Carabinieri ma, poiché i furti sono avvenuti nelle ore notturne, nessuno sembra essersi accorto di niente.

La ricostruzione

I malviventi si sarebbero arrampicati dalle tubature della grondaie per arrivare sino al secondo piano. Giunti sulla terrazza avrebbero forzato persiane e balconi e sarebbero penetrati nell’appartamento approfittando dell’assenza momentanea dei proprietari, per portare via diversi oggetti di valore.

Nella stessa palazzina i ladri hanno portato via anche degli oggetti in oro da un’abitazione del primo piano. A quanto pare i malviventi sarebbero entrati in quest’ultimo appartamento mentre la proprietaria, ottantenne, dormiva.

Paura e allarme tra i cittadini

La donna ha anche avuto il sospetto di essere stata narcotizzata con uno spray perché quando si è svegliata, all’alba, come raccontato, si sentiva molto strana e intontita. Ritrovate le forze per alzarsi dal letto ha visto che dal comó era stato tolto un cassetto e in un’altra stanza vi era la luce accesa.

L’intervento delle forze dell’ordine

A quanto pare, stando alle prime ricostruzioni, le sarebbero stati derubati diversi beni di valore. I carabinieri, giunti sul posto dopo essere stati allertati, hanno effettuato i rilievi del caso e sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’accaduto e per rintracciare i malviventi.