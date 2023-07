Allarme furti a Felitto. Quattro abitazioni visitate dai ladri

Torna l’allarme furti a Felitto dove, nella tarda serata di ieri, i malviventi hanno visitato ben quattro case della zona. Erano le 22:30 circa quando, in un’abitazione di località Remolino, una persona incappucciata è stata scorta, dalla proprietaria della casa, mentre camminava indisturbata nell’atrio della stessa. Il ladro, resosi conto di essere stato scoperto dai proprietari, si è dato alla fuga senza lasciare tracce, con ogni probabilità ad attenderlo per fuggire via vi era qualche suo complice.

Donna sotto shock

Shock per la donna che si è trovata faccia a faccia con il malvivente che, per fortuna, non è riuscito a portare via alcun bene.

Poco dopo, verso le ore 23:00, altre tre abitazioni di Felitto, sono finite nel mirino dei ladri, questa volta in località Starza da una di queste ultime abitazioni, purtroppo, i ladri sono riusciti a portare via un orologio di valore, anche se al momento i proprietari stanno controllando ancora per capire se manca altro.

Le indagini

Stando alle prime ricostruzioni potrebbe trattarsi di due bande diverse di ladri perché, nonostante si tratti di due località rurali molto vicine tra loro, è improbabile che la prima banda, dopo essere stata colta sul fatto, si trattenesse nella zona per tentare il colpo altrove.

Su quanto accaduto stanno indagando le forze dell’ordine, a quanto pare si tratta di persone che conoscono molto bene la zona perché sono riusciti a percorrere tragitti interni alternativi in modo da eludere i dispositivi di videosorveglianza installati in alcune aree.