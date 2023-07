Agropoli, furti nella notte: rubati un’auto e uno scooter

Nuovi furti ad Agropoli. Questa volta ad essere presi di mira auto e scooter. Nel corso della notte, infatti, ignoti hanno portato via una vettura da via San Felice, a pochi passi dallo scalo ferroviario. Si tratta di una Fiat 500 parcheggiata in strada e appartenente ad un residente della zona.

La scoperta è stata fatta questa mattina. Il proprietario non ha potuto far altro che denunciare il caso ai carabinieri.

Ma quello di via San Felice non è l’unico episodio.

Il furto di uno scooter ad Agropoli

Ignoti, infatti, sempre durante la notte, hanno portato via anche uno scooter parcheggiato nei pressi del centro e appartenente all’avvocato Giovanni Basile, presidente dell’associazione Camelot e già a capo del comitato pro ospedale di Agropoli. Anche in questo caso il furto è stato denunciato ai carabinieri della locale compagnia.

I precedenti

Stando alle segnalazioni dei cittadini quelli avvenuti durante la notte non sarebbero casi isolati. Diversi gli episodi avvenuti negli ultimi mesi. In alcuni casi i mezzi sarebbero anche stati ritrovati. I residenti di località Moio, invece, segnalano la presenza di due scooter abbandonati da alcuni giorni nella periferica frazione agropolese dove pure negli ultimi tempi sono stati registrati furti.