Bandiere Blu 2024: record per la Campania. La soddisfazione dei sindaci cilentani

La Campania conquista un nuovo record per Bandiere Blu della Fee. 20 quelle assegnate alla regione nel 2024, una in più rispetto ad un anno fa grazie all’ingresso nelle località virtuose di Cellole. La costa campana si laurea nuovamente come quella con più riconoscimenti del Meridione, un risultato prestigioso ottenuto grazie al Cilento che conferma tredici vessilli.

La cerimonia si è tenuta ieri presso la sede del Cnr di Roma, alla presenza del ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Mesumeci, del presidente di Fee Italia, Cladio Mazza e degli amministratori dei 236 comuni insigniti del riconoscimento.

I riconoscimenti

In provincia di Salerno queste le aree dove sventolerà la Bandiera Blu 2024:

San Mauro Cilento – Mezzatorre

Casal Velino – Lungomare-Isola, Torre Dominella

Vibonati – Santa Maria Le Piane, Torre Villammare, Oliveto

Montecorice – Baia Arena, Spiaggia Capitello, Spiaggia Agnone, San Nicola

Capaccio Paestum – Villaggio Merola/Varolato/La Laura, Casina d’Amato/Ponte di Ferro/Licinella, Foce Acqua dei Ranci

Agropoli – Lungomare San Marco, Spiaggia Libera Porto, Trentova, Torre San Marco, Licina

Ascea – Torre del Telegrafo, Piana di Velia, Marina di Ascea

Pisciotta – Ficaiola/Torraca/Gabella, Pietracciaio/Fosso della Marina/Marina Acquabianca

Ispani – Capitello

Camerota – Cala finocchiara, San Domenico-Lentiscelle

Centola – Palinuro (Porto/Dune e Saline), Marinella/Baia del Buon Dormire

Positano – Spiaggia Fornillo, Spiaggia Arienzo, Spiaggia Grande, Spiaggia Laurito

Pollica – Acciaroli, Pioppi

Castellabate – Baia Ogliastro, Punta Inferno, Pozzillo – San Marco, Marina Piccola, Lago Tresino

Sapri esclusa

Come lo scorso anno è assente Sapri. Se nel 2023 la città della Spigolatrice era uscita dalle località virtuose per alcune criticità, questa volta è stato il comune a rinunciare alla candidatura. Soddisfazione è stata espressa dagli amministratori locali per il riconoscimento ottenuto che premia anche le politiche ambientali messe in campo dai comuni.

«Anche quest’anno il Cilento ha un mare di Bandiere Blu», esordisce il consigliere comunale di Pollica, Adriano Guida. Il suo è il comune della Campania che da più anni conquista il vessillo (il primo nel 1989). «Questo riconoscimento è importante perché premia gli sforzi fatti dai nostri comuni che sono sempre stati in prima linea per le politiche ambientali e per migliorare i servizi sul territorio».

«Castellabate per la ventiseiesima volta è Bandiera Blu. Un riconoscimento che ci inorgoglisce ed è il giusto premio per il grande lavoro che stiamo facendo per preservare le bellezze innate della nostra terra insieme alla nostra comunità», le parole del sindaco di Castellabate Marco Rizzo.

Parla di «punto di partenza» l’assessore al demanio del comune di Agropoli, Giuseppe Di Filippo. «Appena tornati da Roma per la cerimonia di premiazione della Bandiera Blu e ogni volta che sentiamo il nome di Camerota, un brivido ci attraversa. È un riconoscimento fondamentale per il nostro comune: quest’anno 21 località in Campania hanno ottenuto questo prestigioso riconoscimento, una in più dell’anno scorso», così Mario Scarpitta, sindaco di Camerota.

Il primo cittadino del comune di Ispani, nel Golfo di Policastro, Francesco Giudice, pone l’accento sul lavoro fatto dalla sua amministrazione comunale per valorizzare la costa, tutt’ora oggetto di interventi.

Le Bandiere Blu per gli approdi

Le Bandiere Blu per le spiagge non sono gli unici riconoscimenti assegnati dalla Foundation for Environmental Education (FEE), ci sono anche quelli per gli approdi turistici. Anche in questo caso si tratta di riconferme. Ottengono il vessillo 2024 Agropoli, Palinuro, Casal Velino e Acciaroli e Marina di Camerota nel Cilento. A queste località si aggiunge il porto di Marina d’Arechi che ottiene il suo decimo riconoscimento. «Può sembrare scontato ma non lo è – afferma Agostino Gallozzi, presidente dello scalo salernitano – Possedere i requisiti necessari è frutto di un lavoro continuo e convinto di tutto il team per offrire ai nostri ospiti e alla città un ambiente più piacevole e organizzato».