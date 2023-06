Allarme furti ad Agropoli: cittadini di Moio chiedono audizione al Prefetto

L’emergenza furti che si sta registrando in località Moio ha indotto gli abitanti a rivolgersi direttamente al Prefetto di Salerno, Francesco Russo. Lo hanno deciso ieri. I residenti si dicono stanchi di attendere interventi delle istituzioni locali, fin ora soltanto promessi. In una riunione alcuni residenti e membri del Comitato Moio si sono confrontati sulla questione, ormai ingestibile. Nella frazione periferica agropolese si è ormai persa la percezione di sicurezza.

La mancanza di iniziative adeguate

Nonostante l’allarme, ignoti continuano a colpire nelle abitazioni. I carabinieri hanno aumentato i controlli ma la carenza di personale e il vasto territorio di competenza da monitorare, impedisce una massiccia di repressione dei reati predatori.

La promessa di un controllo tramite droni del Comune, insieme all’installazione di telecamere, è rimasta disattesa anche se proprio di recente Agropoli ha ottenuto fondi per l’installazione della videosorveglianza e ciò lascia ben sperare.

Le richieste dei residenti

Tuttavia i residenti di Moio non sono più disposti ad attendere e così, nella serata di ieri, hanno scelto di redigere un documento da inviare alla Prefettura e alla Questura di Salerno. L’obiettivo è quello di essere ricevuti per poter manifestare tutto il disagio vissuto dalla comunità e chiedere interventi efficaci in merito.