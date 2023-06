Agropoli, non si placa l’ondata di furti a Moio. Residenti sul piede di guerra

Non si placa l’allarme furti in località Moio. I malviventi hanno agito questa notte in via Gennaro Serra. Per fortuna il colpo non è andato a buon fine. I ladri hanno agito in via Gennaro Serra arrampicandosi alla finestra di un bagno sita al primo piano di una villetta. Una volta forzata sono riusciti ad entrare nell’abitazione.

Banditi messi in fuga

A questo punto, però, dei rumori hanno messo in allarme la proprietaria. Vistisi scoperti i ladri si sono dati alla fuga dileguandosi nelle campagne circostanti. Nella stessa notte un altro tentato colpo è stato registrato in una abitazione vicina.

I carabinieri che si trovavano già in zona per un’attività di perlustrazione, sono immediatamente intervenuti sul posto e hanno avviato le indagini sul caso.

La rabbia dei residenti

I residenti dopo l’ennesimo colpo sono sul piede di guerra. La frazione Moio, infatti, è ormai presa di mira da mesi. Nelle scorse settimane avevano ricevuto ampie rassicurazioni circa iniziative da intraprendere per garantire più sicurezza: telecamere e monitoraggio con i droni.

Al momento, però, nulla è cambiato e i cittadini continuano ad avere una scarsa percezione di sicurezza. Di recente sono state organizzate anche delle ronde per sorvegliare il territorio ed informare le forze dell’ordine che pure hanno aumentato i controlli. Tuttavia anche loro sono costretti a far fronte alla carenza di personale.