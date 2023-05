Furti in località Moio, la risposta del Comune: droni e videosorveglianza

Dopo l’allarme furti in località Moio arriva un confronto tra residenti della contrada e di altre aree periferiche dell’amministrazione comunale di Agropoli. L’incontro, al quale erano presenti anche rappresentanti della Polizia Municipale, è servito per fare il punto della situazione. A chiedere fortemente questo vertice Annarita Spira, presidente del Comitato Moio.

L’incontro

Dall’amministrazione comunale hanno promesso, da qui a luglio, l’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. 100 quelle che copriranno l’intero territorio comunale. L’attuale sistema è carente: al momento dell’insediamento del nuovo comandante della polizia municipale, Antonio Rinaldi, di 45 telecamere installate solo 11 erano in funzione.

Le richieste dei cittadini e le rassicurazioni del Comune

Cittadini e commercianti del Rione Moio hanno proposto di avere sul posto una vigilanza privata che possa effettuare controlli nel corso della notte. Chiesto anche l’utilizzo di droni per monitorare il territorio. Inoltre è stato chiesto un referente con il quale dialogare per ogni necessità. In effetti il problema della sicurezza in zona è stato segnalato con delle richieste protocollate fin dal 2019 e fino ad oggi, hanno sottolineato i cittadini, ma nessuna risposta è arrivata.

L’incontro è terminato con le rassicurazioni da parte dell’amministrazione comunale: droni sorveglieranno la zona, inoltre si procederà all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza.